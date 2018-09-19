2018-09-19T13:57:35+03:00
Общество

В Петербурге установили дату празднования Дня волонтера

Соответствующий законопроект сегодня приняли в окончательном, третьем чтении
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге установили дату празднования Дня волонтера.В Петербурге установили дату празднования Дня волонтера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Петербургский парламент сегодня, 19 сентября, рассматривал несколько законодательных инициатив. И среди них были поправки в закон «О праздниках и памятных датах», которые установили День волонтера.

- В третьем, окончательном чтении, депутаты ЗакСа одобрили создание нового праздника в календаре Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба городского парламента.

Теперь, 5 декабря, в Северной столице ежегодно будет отмечаться День волонтера. Это стало дополнением к тем мерам финансовой поддержки, которые власти города будут оказывать различным общественным организациям.

Напомним, что нынешний год объявлен президентом России Годом волонтера, а важность работы с некоммерческими организациями (НКО) была утверждена на государственном уровне.

А чуть ранее, на том же заседании ЗакСа, петербургские парламентарии предложили Георгию Полтавченко выкупить ДК имени Горького в собственность города, чтобы объект не попал в руки коммерсантов и не стал очередным торговым центром.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры