В Петербурге установили дату празднования Дня волонтера

19 Сент. 13:57 2018-09-19T13:57:35+03:00

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Петербургский парламент сегодня, 19 сентября, рассматривал несколько законодательных инициатив. И среди них были поправки в закон «О праздниках и памятных датах», которые установили День волонтера.

- В третьем, окончательном чтении, депутаты ЗакСа одобрили создание нового праздника в календаре Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба городского парламента.

Теперь, 5 декабря, в Северной столице ежегодно будет отмечаться День волонтера. Это стало дополнением к тем мерам финансовой поддержки, которые власти города будут оказывать различным общественным организациям.

Напомним, что нынешний год объявлен президентом России Годом волонтера, а важность работы с некоммерческими организациями (НКО) была утверждена на государственном уровне.

А чуть ранее, на том же заседании ЗакСа, петербургские парламентарии предложили Георгию Полтавченко выкупить ДК имени Горького в собственность города, чтобы объект не попал в руки коммерсантов и не стал очередным торговым центром.