2018-09-19T14:14:49+03:00
Общество

Петербургский метрополитен купит новые турникеты на 53 миллиона рублей

Тендеры уже размещены на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
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Петербургский метрополитен оснастят турникетами за 53 миллиона рублей.Петербургский метрополитен оснастят турникетами за 53 миллиона рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Четыре станции петербургской подземки вскоре обзаведутся новыми и современными системами контроля доступа. Или попросту турникетами. Метрополитен уже разместил тендеры на закупку на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по оснащению вестибюля станции «Парк Победы» линейкой универсальных турникетов по входу и устройствами электропитания автоматизированной системы контроля оплаты проезда, - говорится в описании заявки.

Аналогичные сведения содержатся и в трех других документах, с той разницей, что там, в качестве объектов работ, фигурируют «Садовая», «Гостиный двор» и «Новочеркасская».

На каждую из станций метрополитен готов потратить от 10,8 до 14,9 миллионов рублей. Общая сумма составит около 53 миллионов. За эти деньги поставщики должны поставить все необходимое оборудование и смонтировать его на месте.

Согласно контракту, все работы победитель аукциона должен завершить к декабрю 2018 года.

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