19 сентября 2018 года в Петербурге побило погодный рекорд

19 Сент. 16:51 2018-09-19T16:51:39+03:00

Такого теплого дня не было 68 лет

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Погода в Петербурге вновь бьет рекорды. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отмечает: за этот сентября уже во второй раз! Сегодня температура воздуха в городе достигла отметки в +23 градуса. А это значит, что побит рекорд 19 сентября 1950 года.

- Сентябрь в этом году очень теплый! - заявил главный метеоролог города. – Температура перекрыла рекорд 1950 года, когда максимальная температура воздуха была +22,4 градуса Цельсия.

Однако бабье лето продлится недолго. Уже с завтрашнего дня метеорологи прогнозируют похолодание. Привычная петербургская погода все же возьмет свое.

Кстати, это лето в Северной столице тоже выдалось жарким. Но побить рекорды предыдущих годов все же не смогло.