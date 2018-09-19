19 сентября 2018 года в Петербурге побило погодный рекорд
Погода в Петербурге вновь бьет рекорды. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отмечает: за этот сентября уже во второй раз! Сегодня температура воздуха в городе достигла отметки в +23 градуса. А это значит, что побит рекорд 19 сентября 1950 года.
- Сентябрь в этом году очень теплый! - заявил главный метеоролог города. – Температура перекрыла рекорд 1950 года, когда максимальная температура воздуха была +22,4 градуса Цельсия.
Однако бабье лето продлится недолго. Уже с завтрашнего дня метеорологи прогнозируют похолодание. Привычная петербургская погода все же возьмет свое.
Кстати, это лето в Северной столице тоже выдалось жарким. Но побить рекорды предыдущих годов все же не смогло.