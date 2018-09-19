2018-09-19T18:14:14+03:00
Авто

До конца ноября в Петербурге появятся еще две велодорожки

Всего в этом году город обрел 115 километров велосипедных дорожек
Алена ЧИЧИГИНА
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До конца ноября в Петербурге появятся еще две велодорожкиДо конца ноября в Петербурге появятся еще две велодорожкиФото: Архив "КП"
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Хорошие новости. Сразу две новые велодорожки появятся в Северной столице к концу года. «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» уже заключил госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ. Появится трасса для любителей кртить педали на участке дороги от проспекта Культуры до Кантемировской улицы и от Белградской до Софийской улицы.

Напомним, в этом году в городе проложили велосипедных маршрутов длиной порядка 34 км. И прямо сейчас идут работы. К примеру, до 15 октября этого года на набережной Фонтанки должны обустроить велосипедные полосы протяженностью пять километров. Велодорожки появятся на четной и нечетной сторонах набережной от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта.

Кроме дорожки на набережной Фонтанки, обустроят полосы на набережной Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта, по Бухарестской улице от Олеко Дундича до Волковского проспекта, а также по маршрутам Морской проспект - Парк 300-летия, проспект Культуры - улица Харченко до Кантемировской, проспект Юрия Гагарина - улица Типанова - проспект Славы до Софийской.

Еще 2 км входят в состав построенного моста Бетанкура и продолжения набережной Макарова.

Таким образом, к концу года оплетут велодорожками почти весь город.

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