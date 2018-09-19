Владимир Путин приедет на Евразийский женский форум в Санкт-Петербург

19 Сент. 18:30 2018-09-19T18:30:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало изевстно, что Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на второй Евразийский женский форум. Он выступит на пленарном заседании, которое пройдет 20 сентября в Таврическом дворце.. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основная тема мероприятия – «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Главный идейный вдохновитель форума - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Отмечается, что в работе форума задействованы порядка двух тысяч женщин из более 100 стран, в том числе парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, бизнеса, науки, благотворительных фондов, а также авторитетные деятели международного женского движения.

В дни форума выступит также Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, а также уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.