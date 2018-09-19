Архитекторы разработают проект станции метро «Кудрово» к марту 2019 года

19 Сент. 20:17 2018-09-19T20:17:28+03:00

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Жители отдаленного спальных районов Санкт-Петербурга могут радоваться. Сдвинулось с мертвой точки решение об открытии станции метро "Кудрово". Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил госконтракт с некой компанией о разработке проекта метро от станций "Улица Дыбенко" до "Кудрово", включая электродепо "Правобережное". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что стоимость контракт оценивается ни много, ни мало в 44 миллиона рублей. Сроки большие: до 22 марта 2019 года проектировщик должен предложить два варианта размещения станции метро, а также проанализировать всю ситуацию на том участке, где планируется стройка.фПомимо этого, нужно спрогнозировать пассажиропоток и уточнить всю стоимость строительных работ. Цифра в 22 миллиона - еще не окончательная.

Напомним, в среду, 19 сентября, также стало известно, что цетыре станции петербургской подземки вскоре обзаведутся новыми и современными системами контроля доступа. Или попросту турникетами. Метрополитен уже разместил тендеры на закупку на сайте госзакупок.