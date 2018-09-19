2018-09-19T20:17:28+03:00
Общество

Архитекторы разработают проект станции метро «Кудрово» к марту 2019 года

Уже определили компанию
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Архитекторы разработают проект станции метро «Кудрово» к марту 2019 годаАрхитекторы разработают проект станции метро «Кудрово» к марту 2019 годаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жители отдаленного спальных районов Санкт-Петербурга могут радоваться. Сдвинулось с мертвой точки решение об открытии станции метро "Кудрово". Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил госконтракт с некой компанией о разработке проекта метро от станций "Улица Дыбенко" до "Кудрово", включая электродепо "Правобережное". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что стоимость контракт оценивается ни много, ни мало в 44 миллиона рублей. Сроки большие: до 22 марта 2019 года проектировщик должен предложить два варианта размещения станции метро, а также проанализировать всю ситуацию на том участке, где планируется стройка.фПомимо этого, нужно спрогнозировать пассажиропоток и уточнить всю стоимость строительных работ. Цифра в 22 миллиона - еще не окончательная.

Напомним, в среду, 19 сентября, также стало известно, что цетыре станции петербургской подземки вскоре обзаведутся новыми и современными системами контроля доступа. Или попросту турникетами. Метрополитен уже разместил тендеры на закупку на сайте госзакупок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры