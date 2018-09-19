2018-09-19T22:22:44+03:00
Происшествия

Подросток, едва не утонувший в бассейне в Санкт-Петербурге, пришел в себя

Угрозы его жизни уже нет
Елена МОЛОДКИНА
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Пациента переводят из реанимации в обычную палату. Фото: Архив "КП"Пациента переводят из реанимации в обычную палату. Фото: Архив "КП"
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ЧП в оздоровительном комплексе "Юность" в Санкт-Петербурге случилось во вторник вечером. 15-летний подросток пришел поплавать в бассейне. Парень переоделся, вышел к бассейну и сел на бортик. Внезапно он оказался в воде, но не поплыл, а начал тонуть.

Другие посетители не сразу поняли, что подростка надо спасать. Но, к счастью, быстро опомнились и успели вытащить его из воды живым.

На "скорой помощи" пострадавшего увезли в больницу и сразу же поместили в отделение реанимации. Спустя сутки врачи выдохнули - с парнем будет все в порядке. Он пришел в сознание, общее его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, юного пациента готовят к переводу из реанимации в обычную палату.

Тем временем следователи продолжают проверку по факту случившегося и изучают записи с видеокамер бассейна.

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