2018-09-19T22:55:56+03:00
Общество

Технический сбой не пускал поезда из Финляндии в Москву и Санкт-Петербург

"Аллегро", который должен был прибыть в Петербург до полуночи, будут встречать уже 20 сентября
Елена МОЛОДКИНА
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Пассажирам пришлось понервничать. Фото: Архив "КП"Пассажирам пришлось понервничать. Фото: Архив "КП"
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Уехать этим вечером из Финляндии в Россию не так-то просто. Некий сбой в системе финских железных дорог остановил все поезда сообщением Хельсинки - Москва. Пассажиры негодуют.

- Стоим уже два часа, стоит ли ждать или уже возвращаться домой, - спрашивают представителей финской железнодорожной компании VR одни пассажиры.

- Хорошо кому-то домой, а нам что, опять в гостиницу? А оплачивать кто будет? - интересуются другие.

- Это уже становится еженедельной проблемой, - шепчутся третьи.

Как сообщили представители железнодорожников, движение поездов было прервано на линии Хельсинки - Порвоо - Хельсинки - Турку из-за отключения электроэнергии.

Сейчас поезда уже начали отправляться в путь, правда, задержки еще будут. В среднем поезда опаздывают на два часа. В списке опаздывающих - вагоны в Москву и Санкт-Петербург. Поезд "Аллегро", который должен был прибыть в Северную столицу в 23:27, также задерживается.

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