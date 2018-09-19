Технический сбой не пускал поезда из Финляндии в Москву и Санкт-Петербург
Уехать этим вечером из Финляндии в Россию не так-то просто. Некий сбой в системе финских железных дорог остановил все поезда сообщением Хельсинки - Москва. Пассажиры негодуют.
- Стоим уже два часа, стоит ли ждать или уже возвращаться домой, - спрашивают представителей финской железнодорожной компании VR одни пассажиры.
- Хорошо кому-то домой, а нам что, опять в гостиницу? А оплачивать кто будет? - интересуются другие.
- Это уже становится еженедельной проблемой, - шепчутся третьи.
Как сообщили представители железнодорожников, движение поездов было прервано на линии Хельсинки - Порвоо - Хельсинки - Турку из-за отключения электроэнергии.
Сейчас поезда уже начали отправляться в путь, правда, задержки еще будут. В среднем поезда опаздывают на два часа. В списке опаздывающих - вагоны в Москву и Санкт-Петербург. Поезд "Аллегро", который должен был прибыть в Северную столицу в 23:27, также задерживается.