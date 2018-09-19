В Санкт-Петербурге мигрант за несколько часов надругался в лифте минимум над двумя девушками

19 Сент. 23:15 2018-09-19T23:15:37+03:00

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В воскресенье 16 сентября в полицию Петроградского района Северной столицы пришла 28-летняя женщина. Она написала заявление о том, что незнакомый мужчина надругался над ней прямо в лифте жилого дома номер 1/3 на улице Грота.

Пострадавшая запомнила приметы преступника и описала его полицейским. А всего через час с таким же заявлением в участок пришла еще одна женщина. Она тоже написала на бумаге, что на нее в лифте напал насильник. По приметам - тот же самый преступник, от которого пострадала первая заявительница.

- Сотрудники районной полиции по "горячим" следам задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний безработный, приехавший в город на Неве из Средней Азии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Полицейские предполагают, что эти две женщины - не единственные, кто пострадал от противоправных действий мигранта.

Всех, кого преступник тоже обидел, просят позвонить по телефонам: 230-02-02 или 8-999-045-25-77.