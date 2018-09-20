Петербуржцев ожидает теплый и солнечный четверг

20 Сент. 08:06 2018-09-20T08:06:55+03:00

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В Северную столицу вернулось тепло. Вчера, 19 сентября, привыкшие к прохладе горожане, уже днем стягивали с себя толстые свитера и снимали куртки. Пригревшее солнце и поднявшаяся до 21 градуса температура воздуха принесла ощущение вернувшегося лета. Также приятно будет в городе на Неве и сегодня.

- 20 сентября в Петербурге ожидается ясная погода, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление будет мало повышаться, днем столбики термометра поднимутся до 20-22 градусов тепла, - сообщает городской гидрометцентр.

Четверг станет вторым днем бабьего лета, которое петербуржцам обещали синоптики. Вот только долго хорошая погода не продлиться. Если поначалу прогнозы говорили о пяти-шести днях тепла, то теперь стало понятно, что уже в выходные осень вновь возьмет свое.

Если завтра, в пятницу, в Северной столице еще будет светить солнце, то уже в субботу в город вернутся дожди и грозы, а температура начнет плавно понижаться и не превысит 19 градусов.