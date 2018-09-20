2018-09-20T08:40:56+03:00
Спорт

Приход Радимова помог «Зениту-2» одержать первую в сезоне победу

С новым старым главным тренером дубль петербуржцев обыграл «Сибирь»
Петр КИБЕР
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Приход Радимова позволил "Зениту-2" одержать первую победу в сезоне.Приход Радимова позволил "Зениту-2" одержать первую победу в сезоне.Фото: Александр ГЛУЗ
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Первая за 12 игр победа, не позволила «Зениту-2» уйти с последней строчки второго по силе российского дивизиона – Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Тем не менее, этот результат может вселять надежду, после беспросветной 10-матчевой безвыигрышной серии.

- Мы владели инициативой всю игру, создавали моменты и победили заслуженно,- заявил после встречи с новосибирской «Сибирью» главный тренер петербуржцев Владислав Радимов.

Улучшение игры команды и первый по-настоящему положительный результат, все специалисты связывают именно с возвращением Радимова на место рулевого дубля. До 2017 года Владислав руководил «Зенитом-2» и тогда молодые воспитанники сине-бело-голубых выступали куда как более уверенно.

Сезон 2018 года вторая команда начала под руководством Александра Горшкова. Но что-то у заслуженного игрока пошло не так. Почти все 10 первых игр «Зенит-2» проиграл, набрав лишь несколько очков за ничьи. Поэтому назад и был призван Радимов.

С его приходом команда обрела уверенность. Первый матч был ничейным, при том, что петербуржцы вели всю игру и пропустили лишь на 93-й минуте матча. И вот, одержана первая победа.

Правда пока «Зенит-2» остается на последней строчке в турнирной таблице.

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