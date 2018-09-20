2018-09-20T09:55:50+03:00
Происшествия

В Петербурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай

Авария произошла в Красногвардейском районе города
Петр КИБЕР
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В Петербурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Красногвардейском районе Петербурга. 20 сентября, около 6:30 утра на Большой Пороховской улице столкнулись Рейсовый автобус и трамвай.

- Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ маршрута номер 487, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трамваем, - сообщает отдел пропаганды петербургского управления ГИБДД.

Немногочисленные очевидцы аварии в соцсетях говорят, что автобус практически не тормозил перед ударом. Возможно, что водителю, которому на вид около 50 лет, стало плохо с сердцем.

- Водитель трамвая увидела летящий в лоб автобус и успела выскочить из кабины, - пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место аварии сразу же прибыли все экстренные службы. Шофера автобуса вырезали из кабины спасатели. Он тяжело пострадал, но остался жив. Сейчас мужчину доставили в больницу.

Расследованием причин ДТП занимаются дознаватели дорожной полиции.

Напомним, что вчера, 19 сентября, в Петербурге произошло несколько аварий с участием общественного транспорта, в которых поучаствовали маршрутное такси, два автобуса и три троллейбуса.

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