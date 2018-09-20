В Петербурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай
Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Красногвардейском районе Петербурга. 20 сентября, около 6:30 утра на Большой Пороховской улице столкнулись Рейсовый автобус и трамвай.
- Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ маршрута номер 487, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трамваем, - сообщает отдел пропаганды петербургского управления ГИБДД.
Немногочисленные очевидцы аварии в соцсетях говорят, что автобус практически не тормозил перед ударом. Возможно, что водителю, которому на вид около 50 лет, стало плохо с сердцем.
- Водитель трамвая увидела летящий в лоб автобус и успела выскочить из кабины, - пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На место аварии сразу же прибыли все экстренные службы. Шофера автобуса вырезали из кабины спасатели. Он тяжело пострадал, но остался жив. Сейчас мужчину доставили в больницу.
Расследованием причин ДТП занимаются дознаватели дорожной полиции.
Напомним, что вчера, 19 сентября, в Петербурге произошло несколько аварий с участием общественного транспорта, в которых поучаствовали маршрутное такси, два автобуса и три троллейбуса.