2018-09-20T10:41:39+03:00
Общество

В Петербургской подземке вспомнили проект легкого метро начала прошлого века

Планы по строительству надземного рельсового транспорта так и не были реализованы
Петр КИБЕР
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В Петерьбурге вспомнили проект надземного метро 100-летней давности. Фото: @spbmetropolitan/Государственный музей истории Санкт-ПетербургаВ Петерьбурге вспомнили проект надземного метро 100-летней давности. Фото: @spbmetropolitan/Государственный музей истории Санкт-Петербурга
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Пока надземное метро в России приживается плохо. Даже единственный в стране монорельс, расположенный в столице, московское правительство планирует демонтировать по причине убыточности. В Петербурге же до таких чудес дело так и не дошло, однако проекты по созданию легкорельсового транспорта были. И даже 100 лет назад.

- Еще в 1901 году российский инженер Пётр Иванович Балинский предлагал возвести в Петербурге надземное метро,- сообщает Телеграм-канал «Метро. Повседневности».

По задумке автора, такой транспорт не загружал бы дороги – о такой проблеме думали уже и в прошлом веке. Что касается горожан, то они получили бы скоростной и удобный способ добраться из одной точки Северной столицы в другую.

Балинский спроектировал шесть линий легкого метро общей длиной в 172 километра и даже нашел инвесторов, но городской совет решил не строить надземку. Уже тогда было ясно, что «впихнуть» насыпи и эстакады в существующую застройку практически невозможно. Да и вряд-ли горожане сильно обрадовались бы, когда мимо их окон проносился бы чадящий углем паровоз.

Сейчас технологии сильно изменились, но реализовать подобный проект в городе так никто и не решился.

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