На старом финском кладбище под Петербургом нашли скелет ребенка

20 Сент. 11:15 2018-09-20T11:16:13+03:00

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Неожиданная находка прервала работу сотрудников ритуальной компании города Приморска, которая копали яму под новую могилу. В нескольких сантиметрах под поверхностью земли лежали кости и череп, явно принадлежавшие ребенку.

- Останки находились на глубине 30-35 сантиметров. Сведений о захоронении на этом месте нет, - пишут «Невские новости».

На место сразу же были вызваны сотрудники полиции, которые осмотрели находку и передали ее на изучение экспертам.

Известно, что кости лежали в земле без гроба, и находились в пределах старого финского кладбища. Раньше областной Приморск был частью Финляндии и назывался Койвисто.

По предварительной оценке, возраст захоронения – 70-100 лет. Возможно, что ребенок был захоронен в годы войны, поэтому никаких документов о его смерти не осталось, тем более, что тогда город был занят финским войсками.

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.