2018-09-20T11:16:13+03:00
Происшествия

На старом финском кладбище под Петербургом нашли скелет ребенка

Детские останки переданы на изучение экспертам
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Ленинградской области на кладбище нашли останки ребенка.В Ленинградской области на кладбище нашли останки ребенка.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Неожиданная находка прервала работу сотрудников ритуальной компании города Приморска, которая копали яму под новую могилу. В нескольких сантиметрах под поверхностью земли лежали кости и череп, явно принадлежавшие ребенку.

- Останки находились на глубине 30-35 сантиметров. Сведений о захоронении на этом месте нет, - пишут «Невские новости».

На место сразу же были вызваны сотрудники полиции, которые осмотрели находку и передали ее на изучение экспертам.

Известно, что кости лежали в земле без гроба, и находились в пределах старого финского кладбища. Раньше областной Приморск был частью Финляндии и назывался Койвисто.

По предварительной оценке, возраст захоронения – 70-100 лет. Возможно, что ребенок был захоронен в годы войны, поэтому никаких документов о его смерти не осталось, тем более, что тогда город был занят финским войсками.

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры