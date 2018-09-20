Башня не горит, она - комета: В «Лахта Центре» ответили на слова горожан о пожаре

20 Сент. 11:44 2018-09-20T11:44:40+03:00

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Сегодня, 20 сентября, петербуржцев в соцсетях взбудоражили сообщения о пожаре в «Лахта Центре». Некоторые горожане даже сообщали о пожарных машинах, прибывших на вызов, но действительность оказалась прозаичнее и романтичнее. За небоскреб просто зацепилось облако.

- Иногда наша башня думает, что она должна была родиться кометой. Неподготовленных людей это пугает, - сообщили в «Инстаграме» представители «Лахта Центра».

Специалисты отметили, что «рождение облаков» небоскребом стало уже привычным погодным эффектом, и только некоторых петербуржцев, живущих вдали от небоскреба и ни разу не видевших «дыма без огня» это провоцирует на разговоры о пожаре. А обитатели близлежащей части Приморского района уже не обращают внимания на привычное зрелище.

- В очередной раз успокоим - нет, мы не горим, - подчеркнули в «Лахта Центре», добавив к сообщению хэштег #недождетесь.

Стоит сказать, что в самой башне на случай возгорания смонтированы современные системы пожаротушения, так как даже самые длинные пожарные лестницы вряд ли помогут на 400-метровой высоте.

А вот молнии в небоскреб действительно попадают. Только за последний месяц подобное случалось дважды.