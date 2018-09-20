2018-09-20T13:42:46+03:00
Авто

На КАД на полтора месяца закроют часть внешнего кольца

Ремонтные работы ограничат проезд в районе Большой Охты
Петр КИБЕР
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На КАД на полтора месяца перекроют часть внешнего кольца.На КАД на полтора месяца перекроют часть внешнего кольца.Фото: Тимур ХАНОВ
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Ровно на полтора месяца на петербургской кольцевой автодороге появится еще одно «узкое место». Из-за ремонта моста будет полностью перекрыта часть внешнего кольца в районе реки Большая Охта.

- В период с 1 октября по 15 ноября 2018 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Причинами для проведения работ стала необходимость обновить конструкции моста, перекинутого через Большую Охту. Как заявляют в УПРДОРе, подрядчик заменит опорные части моста и усилит элементы его опирания. Для этого придется поднять один из пролетов, поэтому частично перекрывать внешнюю часть не получится.

В оба направления автомобилям придется протискиваться по внутреннему кольцу КАД по двум полосам в каждую сторону. Учитывая, каким загруженным является этот участок и в обычное время, то пробки обещают быть грандиозными.

Петербургским автомобилистам остается пожелать лишь внимательнее выбирать маршрут и набраться терпения, если объехать КАД никак не получается.

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