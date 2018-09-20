2018-09-20T14:36:42+03:00
Общество

Эрмитажный кот Ахилл проверил петербургскую дамбу на прочность

Сегодня на комплексе защитных сооружений принимали гостей
Петр КИБЕР
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Ахилл проверил на прочность петербургскую дамбу.Ахилл проверил на прочность петербургскую дамбу.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мало кто из петербуржцев сомневается, что без строительства дамбы в Финском заливе, город мог бы спокойно жить и работать. От прочности и надежности Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга зависит то, затопит Северную столицу, или же нет. Сегодня на дамбу приехал и знаменитый кот Ахилл.

- 20 сентября специалисты КЗС провели плановое испытание гидрозатвора судопропускного сооружения, - сообщили в пресс-службе дамбы.

Из-за того, что проход кораблям закрывался с 9:30 утра до 13:00, то работы были согласованы с капитаном морского порта Санкт-Петербурга. Ну а сами испытания прошли в штатном режиме. Плавучий барьер закрыл акваторию Северной столицы от внешних вод залива на 40 минут.

Не остался в стороне от мероприятия и эрмитажный кот Ахилл. Пушистый предсказатель, который после чемпионата мира перебрался их музея в приемную семью, на генетическом уровне должен чувствовать опасность наводнений.

Каждый год, осенью, на Петербург накатывала волна. За 315-летнюю историю Северной столицы, в городе произошло 300 наводнений. И предки Ахилла и другие котики, жившие на берегах Невы, с тревогой ждали приход большой воды. Но сейчас за безопасность горожан можно не беспокоиться.

- Ахилл, в тельняшке, на пароме «Рипербан» вышел в акваторию Финского залива и лично убедился в надежности дамбы, - сообщили в пресс-службе КЗС Петербурга.

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