"КАМАЗ" с мусором проломил голову петербуржцу

20 Сент. 16:14 2018-09-20T16:15:23+03:00

Мертвого мужчину обнаружили у одного из домов по Пискаревскому проспекту. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Следователи Петербурга навали проверку по факту обнаружения тела 40-летнего петербуржца. Мертвого мужчину обнаружили у одного из домов по Пискаревскому проспекту.

- Утром 18 сентября 2018 года после завершения погрузки мусора в кузов автомобиля марки «КАМАЗ», в результате падения задней крышки кузова мужчина 1978 года рождения получил травму головы. От полученного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия, - прокомментировали в СК.

Только после судмедэкспертизы и подробного изучения происшествия следователи смогут принять решение о возбуждении уголовного дела.