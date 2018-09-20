2018-09-20T16:15:23+03:00
Происшествия

"КАМАЗ" с мусором проломил голову петербуржцу

Проводится проверка
Алла МЕХОНЦЕВА
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Мертвого мужчину обнаружили у одного из домов по Пискаревскому проспекту.Мертвого мужчину обнаружили у одного из домов по Пискаревскому проспекту.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следователи Петербурга навали проверку по факту обнаружения тела 40-летнего петербуржца. Мертвого мужчину обнаружили у одного из домов по Пискаревскому проспекту.

- Утром 18 сентября 2018 года после завершения погрузки мусора в кузов автомобиля марки «КАМАЗ», в результате падения задней крышки кузова мужчина 1978 года рождения получил травму головы. От полученного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия, - прокомментировали в СК.

Только после судмедэкспертизы и подробного изучения происшествия следователи смогут принять решение о возбуждении уголовного дела.

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