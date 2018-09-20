В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Кронштадт»
В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Кронштадт». 20 сентября церемония спуска прошла на АО «Адмиралтейские верфи».
Подводная лодка «Кронштадт» была заложена в июле 2005 года. Однако уже через четыре года строительство заказа было приостановлено. В 2013 году строительство корабля вновь было начато.
Проект относится к поколению неатомных подводных лодок, которые на сегодняшний день признаны современными и перспективными отечественными кораблями. Кстати, в следующем году корпорация планирует подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и отмечает, что будущее неатомного подводного флота за проектом 677.