2018-09-20T17:37:07+03:00
Общество

В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Кронштадт»

Строительство лодки несколько раз останавливали
Алла МЕХОНЦЕВА
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Подводная лодка «Кронштадт» была заложена в июле 2005 года.Подводная лодка «Кронштадт» была заложена в июле 2005 года.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Кронштадт». 20 сентября церемония спуска прошла на АО «Адмиралтейские верфи».

Подводная лодка «Кронштадт» была заложена в июле 2005 года. Однако уже через четыре года строительство заказа было приостановлено. В 2013 году строительство корабля вновь было начато.

Проект относится к поколению неатомных подводных лодок, которые на сегодняшний день признаны современными и перспективными отечественными кораблями. Кстати, в следующем году корпорация планирует подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и отмечает, что будущее неатомного подводного флота за проектом 677.

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