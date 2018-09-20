Петербург ждет холодная зима

20 Сент. 18:00 2018-09-20T19:17:52+03:00

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Из очень жаркого лета в суровую зиму. Синоптики Санкт-Петербурга рассказали, какой будет зима в этом году. Точно холоднее предыдущей, но до оранжевого уровня опасности (как в 2017) не дойдет.

По данным гидрометцентра России, температура в октябре опустится немного ниже нормы, значение которой составляет 5,7 градусов. По сравнению с прошлым годом, ноябрь, декабрь и январь будут холоднее на всем Северо-Западе. Март обещает быть теплее, чем в 2018. Температурных рекордов не ожидается. Температурный фон будет в норме.

Кстати, прошлая зима запомнилась петербуржцам большим количеством осадков. Два десятка человек пострадали от падения наледи с крыш.