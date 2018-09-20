В Петербурге задержали извращенца, напавшего на школьницу

20 Сент. 18:48 2018-09-20T18:48:48+03:00

Полицейские Петербурга задержали 59-летнего извращенца, который напал на 11-летнюю девочку Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полицейские Петербурга задержали 59-летнего извращенца, который напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел 17 сентября у дома по улице Генерала Кныша в Гатчинском районе.

- Гражданин, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, - пояснили в полиции города.

Кстати, это не единственный случай, когда дети становятся жертвами извращенцев. Например, оперативники смогли по машине найти и задержать гражданина Литвы, который в начале сентября попытался изнасиловать школьницу в лифте многоэтажного дома.