В Петербурге задержали извращенца, напавшего на школьницу
Возбуждено уголовное дело
Полицейские Петербурга задержали 59-летнего извращенца, который напал на 11-летнюю девочкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские Петербурга задержали 59-летнего извращенца, который напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел 17 сентября у дома по улице Генерала Кныша в Гатчинском районе.
- Гражданин, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, - пояснили в полиции города.
Кстати, это не единственный случай, когда дети становятся жертвами извращенцев. Например, оперативники смогли по машине найти и задержать гражданина Литвы, который в начале сентября попытался изнасиловать школьницу в лифте многоэтажного дома.