Петербуржцы стали экономить на продуктах

20 Сент. 20:57 2018-09-20T20:58:04+03:00

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Петербуржцы стали экономить на еде. По данным Петростата, которые озвучили 20 сентября, продажи продуктов питания в прошлом месяце упали на 4,4% в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах), до 36,2 млрд рублей.

Эксперты объясняют это просто: во-первых, наступил сезон активной покупки товаров для школы. Во-вторых, рубль ослаб и россияне замерли в ожидании грядущего повышения цен.

Напротив, продажа непродовольственных товаров выросла на 7,9%, а именно до 79,7 млрд рублей. Рекордным рост не стал, потому что в апреле и мае рост составлял 9,3% и 8,3% соответственно.