2018-09-20T22:30:03+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил девушке в глаз

Пострадавшую увезли в больницу имени Раухфуса
Елена МОЛОДКИНА
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Глаз девушки задела шальная пуля. Фото: Архив "КП"Глаз девушки задела шальная пуля. Фото: Архив "КП"
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Развлекаются, как могут. Компания подростков прямо во дворе дома номер 13 на улице Руднева в Санкт-Петербурге коротала вечер 20 сентября, стреляя из пневматики.

Без ЧП не обошлось. 17-летняя девушка попала "под обстрел". И одна из пуль угодила ей прямо в лицо, задев глаз.

На место вызвали "скорую помощь". Врачи госпитализировали пострадавшую несовершеннолетнюю петербурженку в детскую городскую больницу имени Раухфуса.

- Около 17.30 в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о госпитализации несовершеннолетней. По предварительной информации, в нее около одного из домов на улице руднева выстрелил неизвестный. Предположительно, из пневматического пистолета, - сообщает "КП в Санкт-Петербург" пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. А также устанавливают личность того, кто нажал на курок.

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