2018-09-20T22:57:04+03:00
Общество

На крыше дома в Петербурге рабочий держал свисающего напарника за ногу, пока тот красил фасад

Другой страховки не было [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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- Еще не ЧП, но на грани. Бородинская, 15. Рабочие, рискуя жизнью, красят фасад, - пишут очевидцы под видео в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Вместо страховки: Маляр на крыше держит напарника за ногу .

А зрелище, действительно, дух захватывает. И, наверняка, не только у зрителей, но и у самих героев ролика. Красит фасад только один рабочий, свисающий с крыши вниз головой. В роли страховки - напарник, который крепко держит маляра за ногу.

"Д - Доверие", "Сразу видно, что ответственные. Рискуя жизнью, выполняют работу", "Просто очень хочется денег, что работодателю, что исполнителю", - комментируют видео подписчики группы.

За работой самоотверженных маляров-экстремалов наблюдали из окон своих квартир местные жители. Говорят, раньше подобную технику покраски стен здесь не использовали.

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