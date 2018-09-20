На крыше дома в Петербурге рабочий держал свисающего напарника за ногу, пока тот красил фасад
- Еще не ЧП, но на грани. Бородинская, 15. Рабочие, рискуя жизнью, красят фасад, - пишут очевидцы под видео в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.
Вместо страховки: Маляр на крыше держит напарника за ногу .
А зрелище, действительно, дух захватывает. И, наверняка, не только у зрителей, но и у самих героев ролика. Красит фасад только один рабочий, свисающий с крыши вниз головой. В роли страховки - напарник, который крепко держит маляра за ногу.
"Д - Доверие", "Сразу видно, что ответственные. Рискуя жизнью, выполняют работу", "Просто очень хочется денег, что работодателю, что исполнителю", - комментируют видео подписчики группы.
За работой самоотверженных маляров-экстремалов наблюдали из окон своих квартир местные жители. Говорят, раньше подобную технику покраски стен здесь не использовали.