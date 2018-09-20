Педофилов, 15 лет насиловавших детей в детском доме в Санкт-Петербурге, оставили под арестом на 3 месяца

20 Сент. 23:12 2018-09-20T23:13:01+03:00

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Обвиняемые в массовой педофилии в детском доме в Санкт-Петербурге останутся за решеткой еще как минимум на три месяца. На такой срок суд продлил арест фигурантам, которые в свое время работали в этом "Центре содействия семейному воспитанию №8" или были его старшими воспитанниками.

- Санкт-Петербургский городской суд постановил продлить меру пречечения в отношении Павла Прикащикова, Андрея Соловьева, Кирилла Покалюка, Михаила Елина и Станислава Виноградова, - сообщает пресс-служба судов.

Напомним, в середине августа Следственный комитет отчитался о завершении расследования о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. По версии следствия, преступления продолжались не год и даже не два - преступники насиловали детей на протяжении 15 лет.