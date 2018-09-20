2018-09-20T23:39:15+03:00
Политика

Санкт-Петербург готов поставлять лекарства на Кубу

А также создавать там фармацевтические предприятия
Елена МОЛОДКИНА
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Петербург укрепляет сотрудничество с Кубой. Фото: Пресс-служба Администрации городаПетербург укрепляет сотрудничество с Кубой. Фото: Пресс-служба Администрации города
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На Второй Евразийский женский форум, который сейчас проходит в Петербурге, в Северную столицу приехала заместитель председателя Госсовета Кубы Джонсон Урритиа.

Представитель республики в Смольном встретилась с губернатором Георгием Поотавченко.

- Российско-кубинские отношения дружественные и доверительные. Санкт-Петербург дорожит этим и стремится поддерживать и развивать контакты с кубинскими коллегами на региональном уровне, -заявил Полтавченко.

В частности, стороны думают о сотрудничестве в фармацевтической сфере.

- Мы готовы рассмотреть различне варианты взаимодействия с кубинскими партнерами - от поставок лекарств до создания предприятий на Кубе, - уточнил Полтавченко.

Губернатор также сообщил, что предложения компании "БиоКубаФарма" заинтересовали петербургскую сторону.

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