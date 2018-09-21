499 побед: После поражения в Санкт-Петербурге Михаил Южный завершил карьеру

21 Сент. 01:08 2018-09-21T08:48:10+03:00

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Турнир St Petersburg Open-2018 стал последним в карьере знаменитого российского теннисиста Михаила Южного. В четверг 20 сентября он проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту и выбыл из дальнейшей борьбы. Поединок закончился со счетом 6:7, 6:3 и 3:6.

Поклонники провожали теннисиста стоя, под аплодисменты и с мокрыми от слез глазами. Выигравший у Южного испанец пожелала сопернику удачи в дальнейшем.

К слову, Южный выиграл за свою карьеру 499 официальных матчей. После проигрыша в Петербурге журналисты спросили, не планирует ли теннисист немного перевести дух и вернуться на корт, чтобы довести число побед до круглой цифры. На что теннисист ответил, что возвращения он не планирует.

- Считаю, что раз решил уходить, значит надо уходить и не оглядываться. Это просто статистические данные, но мне кажется, что числе 499 будут вспоминать чаще, чем 500, - улыбнулся теннисист.