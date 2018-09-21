2018-09-21T07:48:45+03:00
Происшествия

Синоптики пообещали петербуржцам зиму, которая будет холоднее предыдущей

Специалисты гидрометцентра оценили шансы горожан замерзнуть в отопительный сезон
Петр КИБЕР
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Петербуржцам пообещали холодную зиму.Петербуржцам пообещали холодную зиму.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зима близко – так говорится во всем известном сериале «Игра престолов». И когда в Петербурге заканчивается лето, каждый житель города мысленно начинает готовиться к холодам, надеясь на снежный новый год и раннюю весну. А вот какой будет нынешняя зима, горожанам рассказали в городском гидрометцентре.

- Анализ климатических данных, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% говорить, что за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон будет около и выше средних многолетних значений, - говорится на сайте гидрометцентра.

Другими словами, нынешняя зима с высокой долей вероятности окажется холоднее, чем предыдущая. Петербуржцам, за последние несколько лет привыкшим к дождливому декабрю, бесснежному новому году и январской слякоти, судя по всему, придется снова вспомнить, что такое морозы.

Конечно, прогноз нельзя назвать 100-процентным утверждением, но жителям города стоит вспомнить, что живут они в Северной столице и достать с антресолей теплые вещи.

Надо сказать, что похолодание ожидают и коммунальные службы, поэтому уже вскоре в домах начнется пробное протапливание, а совсем теплыми батареи станут уже в конце сентября, когда среднесуточная температура будет держаться на отметке в +10 градусов.

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