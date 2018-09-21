Ерохин завил, что для победы над «Копенгагеном» «Зениту» не хватило сил

21 Сент. 08:13 2018-09-21T08:13:59+03:00

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«Зенит» не выиграл, но и не проиграл. В футболе всегда считалось, что сыграть вничью на выезде – неплохой вариант. Но с таким осторожным подходом нельзя рассчитывать на победу в турнире, и в Петербурге это понимают, поэтому пропущенный во втором тайме гол стал для сине-бело-голубых неприятным сюрпризом.

- Мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению. Стремились выиграть и сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат, - приводит слова полузащитника «Зенита» Александра Ерохина сайт клуба.

Одной из причин, которая могла привести к тому, что петербуржцы упустили победу, была усталость игроков. Все-таки на недостаток ротации состава жаловался и главный тренер команды. Еще перед матчем Сергей Семак назвал трансферную кампанию клуба неудачной и посетовал, что не может дать отдохнуть лидерам команды.

Сейчас у «Зенита» довольно плотный график, матчи идут через три-четыре дня и некоторые футболисты не успевают восстанавливаться. Также считает и Ерохин.

- В концовке чуть-чуть не хватило сил, - сообщил полузащитник.

Напомним, что прошедший 20 сентября в Копенгагене матч закончился со счетом 1:1.