2018-09-21T08:44:07+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге полыхала очередная иномарка

Пожар произошел в Калининском районе города
Петр КИБЕР
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В Калининском районе Петербурга ночью сгорела иномарка.В Калининском районе Петербурга ночью сгорела иномарка.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Только недавно «Комсомолка» писала о сгоревших за одну ночь двух автомобилях, как похожий инцидент произошел в одном из дворов Калининского района Петербурга. Здесь уже улегшихся спать местных жителей разбудил вой сирен. Тушить полыхавшую иномарку прибыли пожарные.

- 20 сентября в 23:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужская улица, дом 4, корпус 1, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В 0:10 спасатели уже отчитались о локализации возгорания. Всего в ликвидации последствий происшествия принимали участие девять человек личного состава.

Несмотря на то, что два расчета огнеборцев прибыли на место ЧП в считанные минуты, тушить им было уже нечего. Пожарные быстро справились с огнем, но от легкового «Фиата» остался только обгоревший каркас.

При этом местные жители в соцсетях пишут, что автомобиль загорелся не сам по себе. Машину подожгли. Впрочем, разбираться в причинах возникновения огня будут дознаватели. Главное, что никто из людей не пострадал. Потери оказались только материальными. Ну и для хозяев такая утрата «железного коня» наверняка стала потрясением.

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