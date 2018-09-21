2018-09-21T09:56:15+03:00
Происшествия

На проспекте Славы влетевшему под фуру «БМВ» снесло крышу

Два человека, ехавшие в иномарке, сильно пострадали
Петр КИБЕР
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На проспекте Славы черный "БМВ" влетел под фуру. Фото: Диана Садикова/vk.com/spb_todayНа проспекте Славы черный "БМВ" влетел под фуру. Фото: Диана Садикова/vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Купчино. Около половины шестого утра 21 сентября в припаркованную у обочины фуру влетел черный «БМВ». От удара иномарке несло крышу, а передняя часть машины была практически уничтожена.

- В результате ДТП 38-летний водитель получил тяжкий вред здоровью, пассажир БМВ женщина 1980 года рождения, получила вред здоровью средней степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды городского управления ГИБДД.

На место аварии сразу же прибыли медики и спасатели. Последним пришлось вырезать людей из искореженной машины. Местные жители, оказавшиеся ранним утром рядом, рассказывают, что в иномарке, судя по всему, ехала семейная пара.

- Проснулась утром от громкого крика мужчины. Думала - пьяный. Оказалось - от боли кричал. В машине была ещё девочка, которая не пострадала, и,вероятно, третий пассажир справа от водителя, - пишет Елена Гусева в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, другие очевидцы пишут, что людей в машине было только двое.

В комментариях петербуржцы возмущаются не только лихачеством на дорогих иномарках, но и требуют убрать припаркованные большегрузы с городских дорог.

Из-за аварии на проспекте Славы с утра начала собираться пробка, сейчас все последствия ДТП уже убраны.

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