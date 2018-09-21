2018-09-21T10:25:27+03:00
Происшествия

Под Петербургом отец развращал дочку с синдромом Дауна

Мужчину уже задержали сотрудники правоохранительных органов
Петр КИБЕР
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В Петербурге задержали отца, который развращал дочь с синдромом Дауна.В Петербурге задержали отца, который развращал дочь с синдромом Дауна.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Сотрудники полиции Курортного района Санкт-Петербурга разбираются в неприятной семейной истории, которая произошла в поселке Комарово. Бывшая жена обвинила своего экс-супруга в том, что он надругался над их дочкой.

- В правоохранительные органы обратилась неработающая 48-летняя петербурженка, которая заявила о сексуальном насилии в отношении своей 11-летней дочери, страдающей инвалидностью, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Пол словам женщины, она давно разведена со своим супругом и живут они раздельно. Однако их общий ребенок – девочка, которая родилась с синдромом Дауна, иногда общается с отцом и остается у него в частном доме в Комарово. Так было и в выходные 15 и 16 сентября.

Позднее, когда девочка вернулась к своей матери, та увидела, что с ребенком происходит что-то непонятное и заподозрила сексуальное насилие в отношении девочки со стороны отца.

Сейчас мужчина задержан полицией и дает объяснения. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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