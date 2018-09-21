2018-09-21T10:55:45+03:00
Общество

Власти Петербурга назвали лучшие районы города в августе

Государственная инспекция рассчитала рейтинг исходя из обращений граждан
Петр КИБЕР
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В Петербурге выбрали лучшие районы города.В Петербурге выбрали лучшие районы города.Фото: Александр ГЛУЗ
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Чиновники Смольного в очередной раз определили лучшие районы города. Исходя из обращений и жалоб жителей Северной столицы, был составлен рейтинг работы районных властей за август 2018 года.

- Среди лучших в августе 2018 года оказались Петродворцовый, Калининский, Выборгский и Кронштадтский районы, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Результаты рассчитывались из того, сколько поступило обращений граждан, было составлено протоколов об административных правонарушениях и вынесено предписаний на устранение выявленных нарушений.

Всего в государственную инспекцию в августе поступило 3310 заявок от горожан. Главной причиной для жалоб стали вопросы завышения квартплаты, нарушениями управляющих компаний, а также плохим санитарным состоянием домов и территорий.

Кроме того, петербуржцев волнуют ржавые и текущие трубы, плохая электропроводка и прочие бытовые неприятности, мешающие спокойно жить. Отдельно горожане жаловались на соседей, незаконно перепланировавших свои квартиры.

Меньше всего жалоб поступило на плохой или же так и не сделанный капитальный ремонт.

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