2018-09-21T11:17:36+03:00
Происшествия

Стажерку метро в Петербурге молотком убил безработный уроженец Якутии

Полиция задержала подозреваемого в совершении громкого преступления
Петр КИБЕР
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Подозреваемого в убийстве кассира метро в Петербурге задержала полиция.Подозреваемого в убийстве кассира метро в Петербурге задержала полиция.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Петербурге задержали возможного убийцу женщины, работавшей стажером-кассиром в городском метрополитене. В расправе над 37-летней местной жительницей подозревают безработного уроженца Якутии.

- По версии следствия, убийство было совершено в ночь с 14 на 15 сентября, - пишет АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что тело женщины с пробитой головой и колото-резаными ранами было найдено 18 сентября в одной из квартир дома 14 корпус 3 по Двинской улице. При выяснении личности погибшей, полиция установила, что петербурженка работала в городском метрополитене.

Также следователи занялись поисками возможного убийцы. Через несколько дней в поле зрения полиции попал нигде не работающий и ранее судимый уроженец Якутии. 37-летний мужчина был знаком с убитой и бывал у нее в гостях. По версии следствия, во время совместной алкогольной вечеринки и произошло преступление.

Из-за внезапной ссоры гость схватил молоток и дважды ударил собутыльницу по голове, а потом несколько раз полоснул ее ножом. Теперь эту версию должны подтвердить криминалисты.

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