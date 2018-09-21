В Колпино выселять ТК «Нева» приехал ОМОН

21 Сент. 11:44 2018-09-21T11:44:58+03:00

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Нежданным визитом бойцов отряда особого назначения началось сегодняшнее утро для работников торгового комплекса «Нева» в Колпино. Около 9:00 21 сентября к зданию ТК подъехал «Урал» с ОМОНом. Полицейские оцепили здание и остановили работу торговых точек.

- Насколько известно, этот комплекс должны снести, видимо по-хорошему не хотят, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По имеющейся информации, земля, на которой стоит торговый центр, предназначена для создания спортивного объекта социального назначения. Здание, которое было построено в 2003 году, имело временный статус. Договор аренды с предпринимателями закончился давно, а продлевать его городские власти не стали.

Владельцы ТК прошли через несколько судов, но, в итоге, их обязали снести постройку за свой счет. Сегодня, подтолкнуть собственников к выполнению предписания, судя по всему, и приехал ОМОН.

Судя по всему, подобные меры предполагались, потому что вокруг здания уже начали строить забор и потихоньку выносить оборудование из расположенного внутри фитнесс-зала.