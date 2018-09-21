В Петербурге начали выбирать логотип 300-летия Невского проспекта

21 Сент. 12:16 2018-09-21T12:17:00+03:00

Праздничные мероприятия по случаю юбилея главной улицы города, начнутся 13 октября этого года

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Уже меньше месяца осталось до официальной даты празднования дня рождения Невского проспекта. 300 лет назад, по указу Петра I было организовано сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Этот день принято считать основанием Невского проспекта. Сейчас власти города выбирают логотип к праздничным мероприятиям.

- Осенью 2018 года планируется проведение культурно-выставочных мероприятий, приуроченных к этой памятной дате, - сообщается на сайте городской администрации.

Голосование за юбилейный знак начинается сегодня, 21 сентября и будет продолжаться до 1 октября 2018 года. Петербуржцы смогут выбрать один из 10 готовых вариантов. Для определения самого лучшего, достаточно зайти на сайт правительства Петербурга и нажать на понравившуюся картинку.

Результаты подведут в начале октября, тогда же начнутся и праздничные мероприятия.