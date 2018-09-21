В Петербурге начали выбирать логотип 300-летия Невского проспекта
Уже меньше месяца осталось до официальной даты празднования дня рождения Невского проспекта. 300 лет назад, по указу Петра I было организовано сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Этот день принято считать основанием Невского проспекта. Сейчас власти города выбирают логотип к праздничным мероприятиям.
- Осенью 2018 года планируется проведение культурно-выставочных мероприятий, приуроченных к этой памятной дате, - сообщается на сайте городской администрации.
Голосование за юбилейный знак начинается сегодня, 21 сентября и будет продолжаться до 1 октября 2018 года. Петербуржцы смогут выбрать один из 10 готовых вариантов. Для определения самого лучшего, достаточно зайти на сайт правительства Петербурга и нажать на понравившуюся картинку.
Результаты подведут в начале октября, тогда же начнутся и праздничные мероприятия.