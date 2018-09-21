21 Сент. 12:49 2018-09-21T12:49:25+03:00

Больше трех тысяч иностранцев оформили tax free в аэропорту Пулково. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Система возврата налогов tax free, введенная в России в преддверии чемпионата мира по футболу, постепенно набирает популярность. На несколько месяцев, в течении которых действует сервис, уже больше трех тысяч иностранцев обратились к сотрудникам Пулково за оформлением.

- 3386 иностранных гражданина воспользовались системой tax free в аэропорту Пулково. Наибольшей популярностью система пользуется у граждан из Китая, - сообщает пресс-служба Пулковской таможни.

В «топе» товаров, на которые оформляется возврат НДС, числятся предметы одежды, дорогая обувь, часы, сумки и прочая галантерея. Основным метом покупок стал ДЛТ.

Чтобы вернуть часть потраченных денег, надо быть гражданином любой страны кроме тех, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а это Россия, Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения, и купить что-либо на сумму в 10 тысяч рублей.

При покупке надо оформить специальный чек tax free, а приобретенные товары не вскрывать до выезда за пределы Российской Федерации. Потом, в течение года можно подать заявление на возврат НДС.

Единственное, что на алкоголь, табак и другие акцизные товары, действие системы tax free не распространяется.