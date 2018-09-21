2018-09-21T13:20:03+03:00
Политика

Полтавченко выразил соболезнования по случаю смерти президента Вьетнама

Чан Дай Куанг скончался в военном госпитале в Ханое
Петр КИБЕР
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Полтавченко выразил соболезнования после смерти президента Вьетнама.Полтавченко выразил соболезнования после смерти президента Вьетнама.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, 21 сентября, от последствий тяжелой болезни умер президент социалистической республики Вьетнам Чан Дай Куанг. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования вьетнамскому народу от имени жителей Северной столицы.

- Хочу выразить слова поддержки родным и близким товарища Чан Дай Куанга, всем жителям Вьетнама. Петербуржцы всегда будут вместе с вами, - сообщает пресс-служба губернатора.

Скончавшийся на 62 году жизни президент Вьетнама, родился в маленькой деревне в 100 с лишним километрах от Ханоя. В молодом возрасте вступил в коммунистическую партию, где и сделал карьеру, идя по линии силовых органов.

Последние семь лет политик был членом политбюро правящей партии Вьетнама, а с марта 2016 года занимал должность президента страны.

Временно исполняющим обязанности главы Республики стала Дан Тхи Нгок Тхинь.

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