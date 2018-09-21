2018-09-21T13:42:46+03:00
Авто

Видеорегистраторы автобусов проследят за нарушителями и передадут номера машин в полицию

Теперь любителям похулиганить на дороге придут «письма счастья»
Петр КИБЕР
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Видеорегистраторы автобусов ежедневно передают номера машин-нарушителей в полицию.Видеорегистраторы автобусов ежедневно передают номера машин-нарушителей в полицию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперимент, начатый в мае нынешнего года, признан успешным. Теперь все видеорегистраторы, установленные в автобусах «Пассажиратотранса», передают сведения о нарушителях правил дорожного движения в полицию.

- Оборудование, являющееся сертифицированным средством измерения, в режиме реального времени распознает номерные знаки и выявляет автомобили-нарушители, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Все данные моментально отправляются в центр фиксации нарушений, где по ним составляются административные протоколы и выносятся штрафы.

По словам транспортников, ежедневно кто-то из автомобилистов залезает на выделенные для автобусов полосы, паркуется в неположенном месте и совершает другие нарушения, которые мешают движению общественного транспорта.

В среднем, каждые 5 минут в объектив камеры попадает очередной «гонщик». И если раньше водители таких машин могли опасаться только экипажей ГИБДД, то теперь за ними следят и городские автобусы.

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