В Петербург прибыл новый, 14-й состав для работы на красной ветке метро
В электродепо «Автово» пополнение. Для работы на первой линии петербургской подземки прибыл новый, 14-й по счету «красный» состав. Модель под сложным цифровым индексом 81-722.1/723.1/724.1 уже в ближайшее время выйдет на линию.
- Вагоны, построенные на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, соответствуют самым высоким техническим требованиям, - сообщает пресс-служба подземки.
По сравнению с первыми составами серии, последние поезда были несколько модернизированы. Так, в вагонах появились двойные форточки, а дверь в кабину машиниста стала открываться в другую сторону.
Всего, до конца 2020 года, на первой линии метрополитена Северной столицы должны работать 25 составов новой модели, все из которых будут выкрашены в красный цвет. Это поможет ориентироваться в направлениях подземки иностранцам и гостям Петербурга из других городов.
На третьей, зеленой ветке, также курсируют поезда фирменного цвета. В будущем в метро планируют все составы привести в соответствие с их припиской к той или иной линии.
Напомним, что вскоре на 4-й и 5-й ветках подземки запустят длинные, 7-ми и 8-вагонные составы.