2018-09-21T14:09:40+03:00
Общество

В Петербург прибыл новый, 14-й состав для работы на красной ветке метро

Современный поезд построен на Октябрьском электровагоноремонтном заводе
Петр КИБЕР
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В депо "Автово" прибыл 14-й красный состав.В депо "Автово" прибыл 14-й красный состав.Фото: Елена МИХИНА
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В электродепо «Автово» пополнение. Для работы на первой линии петербургской подземки прибыл новый, 14-й по счету «красный» состав. Модель под сложным цифровым индексом 81-722.1/723.1/724.1 уже в ближайшее время выйдет на линию.

- Вагоны, построенные на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, соответствуют самым высоким техническим требованиям, - сообщает пресс-служба подземки.

По сравнению с первыми составами серии, последние поезда были несколько модернизированы. Так, в вагонах появились двойные форточки, а дверь в кабину машиниста стала открываться в другую сторону.

Всего, до конца 2020 года, на первой линии метрополитена Северной столицы должны работать 25 составов новой модели, все из которых будут выкрашены в красный цвет. Это поможет ориентироваться в направлениях подземки иностранцам и гостям Петербурга из других городов.

На третьей, зеленой ветке, также курсируют поезда фирменного цвета. В будущем в метро планируют все составы привести в соответствие с их припиской к той или иной линии.

Напомним, что вскоре на 4-й и 5-й ветках подземки запустят длинные, 7-ми и 8-вагонные составы.

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