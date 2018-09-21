В Купчино в карьер свалился экскаватор, прокуратура начала проверку

21 Сент. 14:30 2018-09-21T14:30:26+03:00

Надзорное ведомство разберется в причинах аварии, из-за которой в водоем попало дизельное топливо

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Сегодня, 21 сентября, жители домов по улице Димитрова могли из окон наблюдать бесплатное шоу. Из карьера в парке Героев-пожарных пытались достать свалившийся в воду экскаватор. Вокруг упавшей машины суетились рабочие, а в воду, тем временем, вытекало дизельное топливо. Это не понравилось городской прокуратуре.

- Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства в деятельности подрядной организации, осуществляющей работы на объекте, - говорится на сайте ведомства.

Первоначально говорилось об «уплывшем» бульдозере, однако позднее стало понятно, что в карьер свалился экскаватор.

В сквере между Софийской, Димитрова и Бухарестской улицами, по контракту с комитетом по благоустройству, строители занимаются созданием парка Героев-пожарных. В ходе работ машинист экскаватора неосторожно подъехал к краю карьера, грунт обвалился, и машина завалилась в водоем.

Из карьера своего «собрата» достают два таких-же экскаватора. Пока, как свидетельствуют местные жители, работы продолжаются с переменным успехом.