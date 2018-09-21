В Петербурге достроили проблемный ЖК «Ленинский парк»

21 Сент. 15:05 2018-09-21T15:05:17+03:00

Инспекторы Госстройнадзора уже вышли на итоговую проверку. Фото: Сообщество «Дольщики застройщика ГК Город» в «ВКонтакте»

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«Ленинский парк» готовится к сдаче последних корпусов. Жилой комплекс из семи 22-этажных высотки заложили на Ленинском проспекте еще в 2010 году. Изначально дома строила группа компаний «Город», но спустя четыре года работы прекратились. Бывших владельцев компании Ванчуговых обвинили в хищениях, а завершать стройку пришлось компании «МАН».

Сегодня среди многострадальных новостроек провели выездное совещание, на которое собрались несколько комитетов, районные власти, строители, ресурсоснабжающие организации. Наконец, по радостному поводу: достроили последние три корпуса.

– Документы о завершении строительства подали в Службу государственного строительного надзора и экспертизы для получения заключения о соответствии, – сообщают в Комитете по строительству Санкт-Петербурга. – После прохождения экспертизы будут поданы документы на разрешение на ввод домов в эксплуатацию домов. При этом инспекторы Госстройнадзора уже вышли на итоговую проверку объектов.

Алексей Золотов, руководитель аппарата вице-губернатора Игоря Албина, поручил провести детальный осмотр по всем видам работ. Подготовить документы для ввода домов в эксплуатацию обещают как можно скорее.