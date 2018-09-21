2018-09-21T15:33:20+03:00
Общество

Мэр Йокогамы встретилась с губернатором Петербурга

Города планируют сотрудничать в областях автомобилестроения, фармацевтики, медицины и экологии
Анна ПОСЛЯНОВА
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Привлечь туристов из Японии, по мнению Полтавченко, могла бы гостиница в японском стиле. Фото: Администрация Губернатора Санкт-ПетербургаПривлечь туристов из Японии, по мнению Полтавченко, могла бы гостиница в японском стиле. Фото: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
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Глава Северной столицы встретился в Смольном с мэром японского города Йокогама. Госпожа Фумико Хаяси приурочила свой визит Георгию Полтавченко ко Второму Евразийскому женскому форуму, который сейчас проходит в Петербурге.

В последнее время культурная столица активно сотрудничает с Японией: только в этом году Петербург посетило десять делегаций из страны восходящего солнца. Хоккайдо стал партнером Петербурга. На очереди – культурно-деловая миссия в Осаку.

Два градоначальника обсудили возможные направления сотрудничества. Среди них – автомобилестроение, фармацевтика, медицина, экология, городское хозяйство. Речь шла об обмене опытом в борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, переработке отходов и создании «умных» городов.

– Появление в Петербурге гостиницы в японском стиле, по мнению Георгия Полтавченко, могло бы способствовать росту туристов из этой страны, – передают из Смольного. – Стимулом к развитию сотрудничества могли бы стать регулярные пресс-туры и презентации возможностей наших городов.

Завершая встречу, главы городов договорились разработать конкретную программу сотрудничества.

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