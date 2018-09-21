2018-09-21T15:35:55+03:00
Происшествия

Карельский маньяк, убивший двух девушек, показал, как расправился с жертвой

Следователи привезли подозреваемого на место расправы [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Подозреваемого привезли на место происшествия Фото: СКРПодозреваемого привезли на место происшествия Фото: СКР
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В Петрозаводске следователи продолжают работать с задержанным подозреваемым в убийстве двух девушек. 28-летний Антон навел страх на всех горожан. Первое тело местные жители нашли возле студенческого общежития. Жертвой парня стала 20-летняя студентка медицинского колледжа. На следующий день горожане наткнулись на изрезанную 27-летнюю сотрудницу агентства недвижимости. Сыщики тут же начали поиск преступника. И вскоре прохожие сами задержали преступника.

Как оказалось, на убийство он пошел из-за отказа 16-летней школьницы в отношениях. Парень был влюблен в соседку, но та не разделяла его чувств. В итоге он попытался ее убить. Но девушка, к счастью, выжила. Сейчас на Антона возбудили уголовное дело за убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он дает показания.

Карельский маньяк вернулся на место убийства.СУ СКР по Ленинградской области

- Подозреваемый в убийствах девушек 28-летний житель Петрозаводска на месте происшествия показал и рассказал следователям, как совершал преступления, - рассказывают в СКР.

На видео видно, что подозреваемого привезли на место происшествия. Там парень подробно расссказал, как расправился с одной из жертв.

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