Карельский маньяк, убивший двух девушек, показал, как расправился с жертвой
В Петрозаводске следователи продолжают работать с задержанным подозреваемым в убийстве двух девушек. 28-летний Антон навел страх на всех горожан. Первое тело местные жители нашли возле студенческого общежития. Жертвой парня стала 20-летняя студентка медицинского колледжа. На следующий день горожане наткнулись на изрезанную 27-летнюю сотрудницу агентства недвижимости. Сыщики тут же начали поиск преступника. И вскоре прохожие сами задержали преступника.
Как оказалось, на убийство он пошел из-за отказа 16-летней школьницы в отношениях. Парень был влюблен в соседку, но та не разделяла его чувств. В итоге он попытался ее убить. Но девушка, к счастью, выжила. Сейчас на Антона возбудили уголовное дело за убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он дает показания.
Карельский маньяк вернулся на место убийства.СУ СКР по Ленинградской области
- Подозреваемый в убийствах девушек 28-летний житель Петрозаводска на месте происшествия показал и рассказал следователям, как совершал преступления, - рассказывают в СКР.
На видео видно, что подозреваемого привезли на место происшествия. Там парень подробно расссказал, как расправился с одной из жертв.
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