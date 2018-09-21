Карельский маньяк, убивший двух девушек, показал, как расправился с жертвой

21 Сент. 15:33 2018-09-21T15:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петрозаводске следователи продолжают работать с задержанным подозреваемым в убийстве двух девушек. 28-летний Антон навел страх на всех горожан. Первое тело местные жители нашли возле студенческого общежития. Жертвой парня стала 20-летняя студентка медицинского колледжа. На следующий день горожане наткнулись на изрезанную 27-летнюю сотрудницу агентства недвижимости. Сыщики тут же начали поиск преступника. И вскоре прохожие сами задержали преступника.

Как оказалось, на убийство он пошел из-за отказа 16-летней школьницы в отношениях. Парень был влюблен в соседку, но та не разделяла его чувств. В итоге он попытался ее убить. Но девушка, к счастью, выжила. Сейчас на Антона возбудили уголовное дело за убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он дает показания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/669908" frameborder="0"></iframe> Карельский маньяк вернулся на место убийства.СУ СКР по Ленинградской области

- Подозреваемый в убийствах девушек 28-летний житель Петрозаводска на месте происшествия показал и рассказал следователям, как совершал преступления, - рассказывают в СКР.

На видео видно, что подозреваемого привезли на место происшествия. Там парень подробно расссказал, как расправился с одной из жертв.

Читайте также:

«Я очнулась вся израненная. А этот псих сказал, что воскресил меня из мертвых»: откровения выжившей жертвы карельского маньяка

Парень после отказа школьницы в отношениях убил двух девушек и пытался зарезать третью (подробности)