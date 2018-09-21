2018-09-21T16:46:38+03:00
Общество

Выходы новых станций «красной» ветки появятся у Александрино и на проспекте Ветеранов

Смольный выбрал подрядчика, который перепланирует город под «Проспект Маршала Жукова» и «Александрино»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Строительство наметили на 2023-2028 годы. Фото: «Метрострой»Строительство наметили на 2023-2028 годы. Фото: «Метрострой»
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Станции петербургской подземки «Проспект Маршала Жукова» и «Александрино», которые продлят «красную» линию за «Проспект Ветеранов», обрели географическую привязку. Места, где обустроят выходы, обозначили в госконтракте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры на проект планировки территории.

Судя по документам, «Александрино» разместится у одноименного парка, а «Проспект Маршала Жукова» – на проспекте-тезке у пересечения с проспектом Ветеранов.

Проект планировки территории подготовит компания «Трансэкопроект». За работы город заплатит ей 24,4 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик определит точное месторасположение станций и выполнит трассировку тоннелей.

Проект должен быть готов к сентябрю 2019 года. Следующие проекты, уже по строительству перегонов и станций, разработают до 2023 года. А строительство намечено на 2023-2028 годы.

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