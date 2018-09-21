Суд оштрафовал члена группы поддержки ИГИЛ* в WhatsApp

21 Сент. 19:16 2018-09-21T19:16:48+03:00

Мужчина пробыл под стражей больше года, полностью признал вину и раскаялся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За участие в сообщества по вербовке будущих террористов Айжигит Айтматов заплатит двадцать тысяч рублей

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Члену группы по воспитанию сторонников ИГИЛ* в WhatsApp вынесли приговор в Петербурге. Айжигит Айтматов пробыл под стражей больше года, полностью признал вину и раскаялся.

Ленинский районный суд установил, что пособники Айтматова – приверженцы радикальных идей ислама Рустамов и Ойбек – в августе 2016-го рассказали, что ищут людей для вербовки в «Исламское государство»*. Рустамов создал группу «Ахли сунна вал жамоьа» в WhatsApp и включил в нее Айтматова, Ойбека, Сатымбаева и Нурбаева. Затем Ойбек основал в WhatsApp сообщество Lymoniy suhbat и сделал остальных его участниками.

– В группах шла идеологическая обработка участников, размещались и пересылались видеоролики, текстовые и иные сообщения, содержащие сведения идеологического террористического характера, пропагандировались свержение светского и создание радикального исламского государства на территории Сирии, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Айтматову как участнику группы назначили штраф в пятьдесят тысяч рублей, но за раскаяние снизили его до двадцати.

* Организация, запрещенная в России