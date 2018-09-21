2018-09-21T20:08:34+03:00
Общество

Петербург готов отправить в ОАЭ учителей русского языка

Это поможет увеличить число эмиратских студентов в вузах Северной столицы
Анна ПОСЛЯНОВА
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ОАЭ заинтересованы в культурном образовательном и научном обмене. Фото: Администрация губернатора Санкт-ПетербургаОАЭ заинтересованы в культурном образовательном и научном обмене. Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга
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Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла в Петербург на Второй Евразийский женский форум. Попутно председатель Федерального национального совета ОАЭ госпожа Амаль А. Аль Кубейси заглянула с визитом в Смольный.

– Георгий Полтавченко и госпожа Амаль А. Аль Кубейси обсудили вопрос увеличения количества эмиратских студентов в вузах Северной столицы, – сообщают в Администрации губернатора. – В качестве эффективной меры губернатор предложил разработать систему предварительного обучения граждан ОАЭ русскому языку. Петербург готов оказать методическую помощь.

Как сообщила госпожа Амаль А. Аль Кубейси, сегодня сотрудничество с Россией имеет для ОАЭ стратегическое значение. Активно обсуждают возможности инвестиций, в том числе в Петербург. Председатель Федерального национального совета выразила заинтересованность в организации культурного, образовательного и научного обменов.

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