В воскресенье ограничат проезд на двух проспектах
Массу ограничений подготовили выходные петербургским автомобилистам. Все они придутся на воскресенье, 23 сентября.
В это день на Суворовском проспекте начнется ремонт дорожного покрытия, который продлится до 13 октября. По данным Государственной административно-технической инспекции, все это время проезд будет ограничен на участке от 6-ой Советской до улицы Моисеенко.
А на проспекте Бакунина 23 числа начнут прокладывать водопровод. Движение ограничат на отрезке проспекта от Херсонской улицы до Перекупного переулка. В свое русло трафик на Бакунина вернется 28 сентября.
Помимо этого, воскресенье припасло водителям перекрытия в районе стадиона на Крестовском («Зенит» сыграет с «Локомотивом» в рамках РФПЛ) и на Легковой улице (там пройдет финал Многотурового молодежного кубка Санкт-Петербурга по велоспорту на шоссе). Но эти изменения продержатся лишь день.