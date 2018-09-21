2018-09-21T20:33:40+03:00
Авто

В воскресенье ограничат проезд на двух проспектах

От автомобилей очистят Суворовский и Бакунина
Анна ПОСЛЯНОВА
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Помимо этого, воскресенье припасло водителям перекрытия в районе стадиона на Крестовском и на Легковой улицеПомимо этого, воскресенье припасло водителям перекрытия в районе стадиона на Крестовском и на Легковой улицеФото: Олег УКЛАДОВ
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Массу ограничений подготовили выходные петербургским автомобилистам. Все они придутся на воскресенье, 23 сентября.

В это день на Суворовском проспекте начнется ремонт дорожного покрытия, который продлится до 13 октября. По данным Государственной административно-технической инспекции, все это время проезд будет ограничен на участке от 6-ой Советской до улицы Моисеенко.

А на проспекте Бакунина 23 числа начнут прокладывать водопровод. Движение ограничат на отрезке проспекта от Херсонской улицы до Перекупного переулка. В свое русло трафик на Бакунина вернется 28 сентября.

Помимо этого, воскресенье припасло водителям перекрытия в районе стадиона на Крестовском («Зенит» сыграет с «Локомотивом» в рамках РФПЛ) и на Легковой улице (там пройдет финал Многотурового молодежного кубка Санкт-Петербурга по велоспорту на шоссе). Но эти изменения продержатся лишь день.

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