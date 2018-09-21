На ралли «Санкт-Петербург» гоночная машина влетела в дерево

21 Сент. 21:27 2018-09-21T21:27:26+03:00

Штурман «вся поломанная, но откачают». А вот пилот «на грани жизни и смерти». Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла сегодня днем на ралли «Санкт-Петербург». Масштабные гонки, охватывающие два региона, проходят с 20 по 23 сентября. Заезд организован Автомобильной федерацией Петербурга и Ленобласти. На самом отдаленном участке трассы под условным названием «Шалаш», под Сестрорецком, гоночное авто вылетело с трассы.

Причиной аварии стала ошибка пилотирования. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– В результате ошибки пилотирования экипаж №28 (Александр Соловьев и Александра Крылова) совершил сход с трассы, вследствие чего произошло столкновение с деревом, – сообщают в Автомобильной федерацией Петербурга и Ленобласти. – Оба члена экипажа получили травмы и были госпитализированы в Городскую больницу №40 города Сестрорецка для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают состояние как тяжелое.

По словам очевидцев, гоночная «Лада Ралли Кап» просто не вписалась в поворот: «трасса там не для детей». Крылова исполняла обязанности штурмана. Женщина «вся поломанная, но врачи говорят, что откачают». А вот пилот Соловьев сейчас «на грани жизни и смерти».