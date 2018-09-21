2018-09-21T21:27:26+03:00
Происшествия

На ралли «Санкт-Петербург» гоночная машина влетела в дерево

Пилот и штурман – в реанимации
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Штурман «вся поломанная, но откачают». А вот пилот «на грани жизни и смерти». Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Штурман «вся поломанная, но откачают». А вот пилот «на грани жизни и смерти». Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла сегодня днем на ралли «Санкт-Петербург». Масштабные гонки, охватывающие два региона, проходят с 20 по 23 сентября. Заезд организован Автомобильной федерацией Петербурга и Ленобласти. На самом отдаленном участке трассы под условным названием «Шалаш», под Сестрорецком, гоночное авто вылетело с трассы.

Причиной аварии стала ошибка пилотирования. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Причиной аварии стала ошибка пилотирования. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– В результате ошибки пилотирования экипаж №28 (Александр Соловьев и Александра Крылова) совершил сход с трассы, вследствие чего произошло столкновение с деревом, – сообщают в Автомобильной федерацией Петербурга и Ленобласти. – Оба члена экипажа получили травмы и были госпитализированы в Городскую больницу №40 города Сестрорецка для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают состояние как тяжелое.

По словам очевидцев, гоночная «Лада Ралли Кап» просто не вписалась в поворот: «трасса там не для детей». Крылова исполняла обязанности штурмана. Женщина «вся поломанная, но врачи говорят, что откачают». А вот пилот Соловьев сейчас «на грани жизни и смерти».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры