Медведев проиграл австрийцу и покидает Санкт-Петербург
Не долго россияне радовались победам Даниила Медведева на St. Petersburg Open 2018. На стадии четвертьфинала Медведев сдал свои позиции и уступил австрийцу Доминику Тиму.
К слову, в следующем туре Тим сразится за выход в финал с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который обыграл в своей встрече итальянца Марко Чеккинато.
Вчера Михаил Южный тоже проиграл свой поединок и к тому же завершил свою карьеру теннисиста. Спортсмен остановился на 499 победах и решил, что этого ему хватит - эту цифру будут даже чаще вспоминать, чем 500, уверен Южный.
Напомним также, что турнир в Северной столице завершится 23 сентября. Призовой фонд - почти 1,2 миллиона долларов.